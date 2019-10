Dr. Ulf Gartzke (44) übernimmt zum 1. Oktober 2019 die Unternehmensführung bei der Brainloop AG in München.

Dr. Ulf Gartzke wird als neuer Vorstandsvorsitzender unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung der künftigen Unternehmensstrategie verantwortlich sein. In dieser Position wird er die Kunden der Brainloop AG unterstützen, in den Herausforderungen einer sich schnell wandelnden digitalen Welt erfolgreich zu bestehen, und die Wachstums- und Gewinnziele des Unternehmens verantworten.

Dr. Gartzke, der an der London School of Economics zu transatlantischen Wirtschafts- und Technologiefragen promoviert hat, kann auf langjährige internationale Managementerfahrung zurückblicken. Nach Tätigkeiten für die Weltbank in Paris und das Weltwirtschaftsforum in Genf war er knapp 10 Jahre Direktor der Hanns-Seidel-Stiftung in Washington, DC. Dr. Gartzke ist Managing Partner der Unternehmensberatung Spitzberg Partners mit Hauptsitz in New York, eine Position die er seit 2013 innehat und beibehalten wird.

Michael Stanton, Aufsichtsratsvorsitzender der Brainloop AG und CFO der Diligent Corporation: "Mit Dr. Gartzke haben wir in einer wichtigen Phase strategischer Weiterentwicklung den idealen Kandidaten gefunden, da er Brainloop bereits seit mehr einem Jahr als unabhängiger Berater mit dem Team von Spitzberg Partners in strategischen Prioritätsprojekten eng begleitet hat. Durch seine exzellente Vernetzung sowie weitreichenden Erfahrungen aus der Beratung von internationalen Technologieunternehmen wird er nun als neuer Vorstandsvorsitzender das Wachstum und die Entwicklung der Brainloop AG nachhaltig stärken."

Dr. Gartzke kommentiert seine neue Rolle: "Brainloop ist ein innovatives Technologieunternehmen mit zahlreichen renommierten Kunden. Ich freue mich sehr darauf Brainloops Marktführerschaft im Segment der hochsicheren Enterprise-Collaboration sowohl in den bestehenden Kernmärkten Deutschland und Europa als auch in anderen wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt weiter auszubauen. Gemeinsam mit den Modern Governance Lösungen von Diligent ergibt ein einzigartiges und hochattraktives Produktportfolio."

Im Zuge der Neuorganisation des Vorstandes hat Dr. Eike Schmidt, bisheriger CTO der Brainloop AG, bereits seit Juni diesen Jahres als neuer COO zusätzlich die Verantwortung für das operative Geschäft sowie den Bereich Human Resources übernommen. Arne Petersen komplettiert den Vorstand als Chief Commercial Officer mit Zuständigkeit für weltweite Vertriebs- und Marketingthemen.

Brainloop AG

Brainloop ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Lösungen für die sichere Zusammenarbeit an hochsensiblen Dokumenten im Unternehmen und darüber hinaus. Die Lösungen unterstützen die revisionssichere Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben sowie Compliance Policies und sind somit ein unverzichtbarer Baustein moderner Governance. Brainloop Kunden nutzen die Lösungen für unterschiedliche Einsatzszenarien, zum Beispiel innerhalb des Vorstands oder Aufsichtsrats, bei der Projektzusammenarbeit oder Due-Diligence-Prüfungen, im Einkauf, Verkauf, Vertragsmanagement sowie im Bereich Know-how-Schutz in Forschung und Entwicklung.

Die Brainloop AG mit Sitz in München und Standorten in Österreich, der Schweiz und Großbritannien wurde im Jahr 2000 gegründet. Das Unternehmen zählt zahlreiche mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne zu seinen Kunden, darunter mehr als zwei Drittel der DAX 30-Unternehmen.

www.brainloop.com

