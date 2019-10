Nach Einschätzung von Experten kann der Goldpreis wegen der Dollar-Stärke kurzfristig weiter fallen.Frankfurt / London - Der Goldpreis hat am Dienstag an die deutlichen Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft und ist weiter unter die Marke von 1500 US-Dollar gefallen. Gegen Mittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 1468 Dollar gehandelt und damit etwa vier Dollar tiefer als am Montag. Zeitweise rutschte der Preis bis auf 1459 Dollar und damit auf den tiefsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...