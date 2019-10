Berkeley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen von der Advertising Research Foundation ausgezeichnet



machineVantage, ein auf künstliche Intelligenz (KI) und Anwendungen für maschinelles Lernen (ML) für Unternehmen spezialisiertes Unternehmen wurde mit dem Silver David Ogilvy Award von der Advertising Research Foundation ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde in der Kategorie Health & Personal Care (Gesundheit und Körperpflege) der jährlichen Preisverleihung der ARF verliehen.



machineVantage verwendet durch KI und ML unterstützte Algorithmen in Verbindung mit fortschrittlichem neurowissenschaftlichem Wissen, um Innovationen in Marketing und Produktentwicklung zu erzielen.



"Dieser Award unterstreicht den Wert des vermehrten globalen Einsatzes von KI-betriebenen Systemen für Unternehmen, die durch Innovationen im Marketing und in der Entwicklung neuer Produkte einzigartige Wettbewerbsvorteile auf dem Markt anstreben", so Dr. A. K. Pradeep, Gründer und Geschäftsführer von machineVantage. "Der Erhalt dieser branchenweiten Auszeichnung signalisiert, wie sich fortschrittliche Technologien heute verwandeln und die Wirksamkeit jedes Geschäftsaspekts verbessern, in diesem Fall den Bereich Marktforschung."



Dr. Pradeep selbst ist ein ehemaliger Gewinner des Great Minds Award Grand Prize, der höchsten individuellen Auszeichnung der ARF, die er für seine Pionierarbeit erhielt, die neurowissenschaftliches Wissen und neurowissenschaftliche Methodologien mit Marketing kombiniert. Er ist Co-Autor von "AI For Marketing And Product Innovation") und schrieb auch den Bestseller "The Buying Brain").



machineVantage (www.machinevantage.com) setzt proprietäre Algorithmen für künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechniken ein, um Produktinnovationen, Marken-Semiotik, kreative Inspirationen und Verkaufsstellen-Messaging sowohl digital als auch im Einzelhandel zu erreichen. Das Unternehmen arbeitet mit großen multinationalen Kunden in Nordamerika und in bestimmten Märkten in Europa, dem Asien-Pazifik-Raum, Lateinamerika und im Nahen Osten zusammen.



