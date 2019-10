München (ots) -



Neue Staffel ab 4. Oktober 2019, freitags um 18:50 Uhr im Ersten



"Es ist das erste Mal, dass wir gemeinsam im deutschen Fernsehen

auftreten", verrät Boris Becker, der zum Start der neuen Staffel in

Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp" in einem Team mit seiner Ex-Ehefrau

Barbara antritt. "Mal macht er einen Fehler, mal mache ich einen

Fehler - und in der Endsumme haben wir dann recht", verrät Barbara

Becker das Erfolgsgeheimnis des Teams: "Wir machen jetzt ganz viele

Sachen zusammen, auch vor der Kamera."



"Der Doppel-Becker gegen den Olymp - das verspricht ein legendäres

Duell zu werden. Beide Seiten werden um jeden Punkt fighten", freut

sich Jörg Pilawa, der ab 4. Oktober jede Woche "Quizduell-Olymp"

präsentiert. An insgesamt 30 Freitagen fordern prominente Teams die

besten Quizzer Deutschlands heraus - immer um 18:50 Uhr. In den

Startlöchern stehen u.a. Schauspiel-Ehepaar Andrea Sawatzki und

Christian Berkel, "Tagesthemen"-Legende Ulrich Wickert mit

"Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder, die "Tatort"-Stars Meret

Becker & Axel Milberg, die "Top-Models" Kim Hnizdo & Sayana Ranjan,

die TV-Ermittler Richy Müller & Claus Theo Gärtner, die kulinarischen

Schwergewichte Reiner Calmund & Christian Rach, die Schauspiel-Stars

Heino Ferch & Katja Flint sowie Florian David Fitz mit Christoph

Maria Herbst.



Jeden Freitag geht es um 10.000 Euro: Gewinnt der Olymp, können sich

zehn Mitspieler der ARD Quiz App freuen, denn sie teilen sich den

Gewinn. Sollten die Beckers oder die anderen prominenten

Herausforderer es tatsächlich schaffen, gegen drei der besten

Quiz-Köpfe Deutschlands zu bestehen, spenden sie ihren Gewinn für

einen guten Zweck.



In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu

sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle

App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist

unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob

die Antworten richtig waren.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App

unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in

Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für

