Mainz (ots) - Woche 42/19



Di., 15.10.



0.15 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"After the Wedding - Jede Familie hat ein Geheimnis" von

Bart Freundlich Woche 45/19



So., 3.11.



20.15 Herzkino

Rosamunde Pilcher: Meine Cousine, die Liebe und ich

Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:

Vincent MarrackJeroen Engelsman Bitte streichen: Engelsmann



Mo., 4.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten:



1.00 Das kleine Fernsehspiel (VPS 00.59/HD/UT)

Frauenzimmer

Dokumentarfilm Schnitt: Elisabeth Rassbach

Musik: Sebastian Pille

Kamera: Eva Maschke

Buch und Regie: Saara Aila Waasner

(Erstsendung 8.11.2010)

Deutschland 2009 2.15 neoriginal (VPS 2.35)

Trapped II - Gefangen in Island (3) 3.45 Bares für Rares (VPS 4.05)



4.40 Leute heute (HD/UT)

(von 17.45 Uhr)

Deutschland 2019 4.55 hallo deutschland (VPS 5.00) -5.30



("Das kleine Fernsehspiel - 30 Jahre Mauerfall: Einzelkämpfer" entfällt.)



Woche 46/19



Mo., 11.11.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



18.00 SOKO Potsdam (HD/AD/UT)

Robin Hoods Luna KunathCaroline Erikson

Sophie Pohlmann Katrin Jaehne

Bernhard Henschel Michael Lott

David Grünbaum Omar El-Saeidi

Christoph Westerman Hendrik von Bültzingslöwen

Bernd Belzig Alexander Hörbe

Beate Belzig Anja Karmanski

Daeng Le-Thanh Ho

Nam Jan Liem

Guido von Kammerstein Florian Thunemann

Chay Höller Li Yuan

Khao Thao Vu

Thomas Brandner Yung Ngo

Werner Vense Bernd Stegemann

Robert Pohlmann Sönke Schnitzer

Leon Pohlmann Nick Leander Holaschke

Lydia Lersch Kristin Suckow

und andere Schnitt: Sebastian Bonde

Musik: Jens Oettrich, Daniel Freundlieb

Kamera: Florian Licht

Buch: Britta Stöckle

Regie: Marcel-Kyrill Gardelli

Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises

Deutschland 2019 Pressekontakt:



ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246



