Wo große Chancen winken, lauern auch große Risiken. Mit Investments in junge Goldfirmen bewegen sich Anleger auf einem gefährlichen Feld - auch in der Goldhausse. Wie Anlegern im Goldrausch das Geld aus der Tasche gezogen wird.

"Eine Mine ist ein Loch im Boden im Besitz eines Lügners." Dieses Zitat wird Mark Twain zugeschrieben. Tatsächlich ist es eine Kombination aus drei Sätzen, die 1881 in der "Detroit Free Press" veröffentlicht wurden: "Eine Mine ist ein Loch im Boden. Der Entdecker davon ist ein natürlicher Lügner. Das Loch im Boden und der Lügner tun sich zusammen und geben Aktien aus, um Narren zu fangen." Die Narren, das sind Investoren, die den oft viel zu optimistischen Versprechungen der Goldexplorer glauben.

Gerade, wenn der Goldpreis steigt, siegt die Gier. Anleger schalten ihr Hirn aus, weil sie meinen, die Abkürzung auf dem Weg zum Reichtum gefunden zu haben. Wie die 31 Unglücklichen, denen Telefonverkäufer 1,7 Millionen Euro abgeschwatzt haben, angeblich, um es in den Abbau von Gold in Ecuador zu investieren. Oder jene gut betuchten Herren, die dem Charme einer hübschen Afrikanerin erlegen sind - und ihrem Versprechen, ihnen Gold aus einer Mine in Ghana 40 Prozent unter dem Marktpreis besorgen zu können. Unter den Geschädigten war auch deren eigener Ehemann, ein Düsseldorfer Unternehmensberater. Liebe macht blind - und kostet. ...

