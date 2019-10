Erfurt (ots) - KiKA hat das "Timster"-Studio auf die Community-Messe MAG verlegt. Moderator Tim trifft dort am 5. Oktober 2019 um 17:00 Uhr live die Stars der Gaming-, Cosplay- und Mangaszene. Die Live-Sendung wird interaktiv mit einem "Timster-Treff" auf kika.de verlängert. Das Medienmagazin "Timster" (KiKA/NDR/rbb) zeigt KiKA immer samstags um 17:00 Uhr.



Auf der Community-Messe MAG treffen Fans auf bekannte Influencer*innen wie Lara Loft, fisHC0p und Anni The Duck. Und auch Tim stürzt sich live vor Ort ins Getümmel und hat viele Fragen: Welche neuen Computerspiele sind angesagt? Wer trägt das spektakulärste Cosplay-Kostüm? Gibt es neue Trends im Manga zeichnen?



Tim spricht mit den Stars der Szene und trifft Max Krüger alias Frodoapparat, der mit LeFloid "DoktorFroid" betreibt - einen der beliebtesten Gaming-Kanäle auf YouTube. Außerdem darf Tim Djamila Knopf, einer der besten Manga-Zeichnerinnen Deutschlands, über die Schulter schauen.



Ab 17:15 Uhr geht's live weiter im "Timster-Treff" auf kika.de. Hier haben die Zuschauer*innen die Möglichkeit, direkt Fragen an Tims Gäste zu stellen.



"Timster" ist das wöchentliche Medienmagazin für Kinder von KiKA, NDR und rbb. Gemeinsam mit seinen Zuschauer*innen entdeckt Moderator Tim Gailus die Welt der Medien: Es geht um Apps, Kinofilme, Bücher, ums Internet und Videospiele. "Timster" hilft Medieneinsteigern, sich in der digitalen Welt zu orientieren. Die Sendung erklärt aktuelle Medienphänomene, blickt hinter die Kulissen und regt dazu an, Medien aktiv und kreativ zu gestalten. KiKA zeigt "Timster" samstags um 17:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Steffi Warnatzsch-Abra.



