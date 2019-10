Die Aktien von Evotec -2,23% haben am Dienstag ihre jüngsten Kursverluste deutlich ausgeweitet. Zeitweise fielen die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens als Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte MDax -0,18% um 5,8 Prozent auf 19,24 Euro. Am Nachmittag verkleinerten sie dann ihr Minus auf 20 Euro.Börsianern zufolge hat sich das Chartbild der Aktien zuletzt deutlich eingetrübt. So haben die ...

