WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im August schwächer gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Bauausgaben ebenfalls um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen./jkr/zb

AXC0257 2019-10-01/16:26