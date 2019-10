Die Aurelius-Aktie näherte sich in den letzten Septembertagen ihrer 50-Tagelinie wieder an und unterschritt diese. Allerdings haben die Bullen diesen Angriff der Bären umgehend gekontert, sodass der Kurs den gleitenden Durchschnitt bereits nach zwei Tagen wieder überschreiten und im Hoch bis auf 38,00 Euro ansteigen konnte. Dieses Hoch wurde am Dienstag durch den zeitweiligen Anstieg auf 38,16 Euro noch einmal leicht überwunden. Anschließend fiel der Wert aber erneut in Richtung auf seinen 50-Tagedurchschnitt ... (Dr. Bernd Heim)

