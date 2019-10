Forscher des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration wollen Silizium-Carbid auf den Weg zur industriellen Fertigung bringen und somit die Effizienz des Antriebssystems von Elektrofahrzeugen erhöhen.

In dem Projekt SiC Modul beziehen sie die Rahmenbedingungen der Industrie von Anfang an mit ein. So beruht ihr Modell auf einem klassischen Leiterplattenaufbau, wie er in der Industrie etabliert ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...