Alexandre Colucci vom Timac-Blog hat die Verwendung von Apples Programmiersprache Swift in deren eigenen Apps untersucht. Fazit: Tendenz steigend. In iOS 13.1 finden sich demnach 141 ausführbare Dateien, die unter Nutzung von Swift entstanden sind, so Colucci. Das ist ein rasanter Anstieg von den 66 Dateien, die es noch in iOS 12.1 oder den 32, die es unter iOS 11.1 waren. In iOS 9.1 fand sich sogar nur eine einzige ausführbare Datei, die unter Nutzung der Programmiersprache entstanden war. Die Entwicklung der Swift-Nutzung in iOS. ...

