Davenport Resources Ltd. verstärkt Board of Directors durch zweiten europäischen Non-Executive Director DGAP-News: Davenport Resources Ltd. / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung Davenport Resources Ltd. verstärkt Board of Directors durch zweiten europäischen Non-Executive Director 01.10.2019 / 18:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Davenport Resources (ASX: DAV) (Davenport oder das Unternehmen) gibt die Ernennung von Herrn Hansjoerg Plaggemars zum unabhängigen Non-Executive Director mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 bekannt. - Ernennung von Herrn Hansjoerg Plaggemars zum unabhängigen Non-Executive Director. - Herr Plaggemars ist in Deutschland ansässig und verfügt in diesem Bereich über umfangreiche Erfahrung auf den Unternehmens- und Kapitalmärkten. - Strategische Ernennung da Davenport die Entwicklung seines Kaliprojekts im Südharz beschleunigt. Herr Plaggemars ist ein erfahrener Geschäftsführer mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Unternehmensstrategie und Unternehmensführung. Er war im Board of Directors vieler börsennotierter und nicht börsennotierter Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Einzelhandel, Bergbau, Landwirtschaft, Schifffahrt, Bauwesen und Kapitalanlagen. Dies schließt den Vorstand der Deutschen Balaton AG und der Delphi Unternehmensberatung AG ein, die zu einem bedeutenden Aktionär des Unternehmens geworden ist. Herr Plaggemars hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und spricht fließend Englisch und Deutsch. Er wohnt in Stuttgart. Die Ernennung stärkt die wirtschaftliche Position des Unternehmens und vertieft seine Geschäftserfahrung in Deutschland, da Davenport die Entwicklung seiner wichtigsten Kaliressource beschleunigt. Patrick McManus, Davenports Chairman, sagte: "Ich freue mich sehr, Hansjoerg im Board of Directors von Davenport zu begrüßen. Während wir das Kaliprojekt Südharz weiterentwickeln, wird eine verstärkte Präsenz und Exposition an den deutschen und europäischen Kapitalmärkten von unschätzbarem Wert sein." Investoren- und Medienanfragen Dr Chris Gilchrist Davenport Resources Ltd Managing Director Tel. +353-41-988 3409 Tel. +353 87 687 9886 cgilchrist@davenportresources.com.au Paul Cahill Bacchus Capital Advisers Ltd Managing Director Tel. + 44-203-848 1643 paul.cahill@bacchuscapital.co.uk Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de