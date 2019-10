Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Als eine Initiative, die die Entwicklung des Unterhaltungssektors im Königreich Saudi-Arabien vorantreiben wird, startet an den Tagen vom 13. bis 14. Oktober im Ritz-Carlton Hotel das "JOY Entertainment Industry Forum 2019".



Das Forum ist Teil der "Vision 2030" des Königreichs - einer weitgreifenden Initiative, die zu einer stärkeren Wirtschaft und dynamischeren Gesellschaft beitragen soll. Das Königreich möchte Geschäft, Talente und nachhaltige Investitionen anziehen und unterhaltungsbezogene Großveranstaltungen entwickeln, und der Unterhaltungssektor ist dafür eine primäre Triebkraft.



Der CEO der General Entertainment Authority, Herr Amr bin Ahmad Banaja, betonte, dass sich das Königreich Saudi-Arabien erfolgreich darum bemüht, eine wettbewerbsfähige Unterhaltungsindustrie aufzubauen - dass man lokale und internationale Talente zusammenbringt, um einen erstklassigen regionalen Unterhaltungsindustrie-Knotenpunkt zu schaffen.



"Für Unterhaltungsangebote sind die Menschen früher oft in Länder außerhalb Saudi-Arabiens gereist - haben ihr Geld hierfür im Ausland ausgegeben", so der CEO. "Wir wollen dieses Potenzial nach Saudi-Arabien zurückholen und so viele Optionen wie möglich schaffen."



Die "JOY Conference" wird mehr internationale Aufmerksamkeit für Saudi-Arabiens sich entwickelnde Unterhaltungs-, Kultur- und Freizeitindustrie erzeugen. Ausgewählte Redner, Experten, CEOs, internationale Akademiker und Unternehmen werden teilnehmen, darunter auch erstrangige Hollywood- und "Bollywood"-Prominente.



Auf der Konferenz sollen Themen besprochen werden, die sich aus einer Reihe internationaler Fallstudien ergeben: zu erfolgreichen Unterhaltungssektoren, Gestaltungsstrategien und Umsetzungen, zum Schnittpunkt von Technologie und Innovation, sowie zur Förderung des Wohlergehens und der Lebensfreude der Menschen.



Eine Reihe von Veranstaltungen sind geplant, darunter ein "Entertainment Exhibition Workshop", der Forscher, Gestalter, Entwickler und Unternehmen zusammenbringt, die an der Gestaltung, Entwicklung, Beurteilung und Vermarktung von Veranstaltungen für den lokalen saudischen Markt interessiert sind.



Das JOY Entertainment Industry Forum ist eine Initiative, die unter der Führung von Herrn Turki bin Abdulmohsen Al Sheikh, dem Chairman der General Entertainment Authority, und der saudischen General Entertainment Authority organisiert wurde. Es wird aus folgenden Segmenten bestehen:



1. JOY EXPO Mehr als 70 lokale, regionale und internationale

Unternehmen des Unterhaltungssegments

2. JOY CONFERENCEMit Ministern der saudischen Regierung und Experten

der Unterhaltungsindustrie

3. JOY WORKSHOPSMehr als 12 Workshops über Unterhaltung und

Unternehmertum

4. JOY AWARDS Darunter Prominente aus Hollywood und der Region Besuchen Sie die Website www.joyforum.com, um mehr zu erfahren.



Informationen zur General Entertainment Authority:



Die General Entertainment Authority trägt zur Unterstützung der saudischen Wirtschaft bei: Sie setzt sich für die Diversifizierung ihrer Quellen ein, für die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie die Steigerung des Anteils ausländischer Direktinvestitionen im Unterhaltungssektor.



