ISM-Index für US-Industrie fällt im September unerwartet

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im September unerwartet verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 47,8 (Vormonat: 49,1). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 50,1 prognostiziert.

Markit: US-Industrie zeigt im September Stärke

Die Aktivität in der US-Industrie ist im September stärker als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 51,1 (August: 50,3) Punkte. Das war das höchste Niveau seit fünf Monaten. Volkswirte hatten 51,0 Punkte erwartet, was dem Stand der ersten Veröffentlichung entsprach. HS-Markit-Chefökonom Chris Williamson erklärte, ungeachtet des Indexanstiegs hätten die US-Güterproduzenten das schlechteste Quartal seit einem Jahrzehnt hinter sich. "Wie es aussieht, geht die Industrie ins dritte Rezessionsquartal", schrieb Williamson in der Veröffentlichung.

US-Bauausgaben steigen im August schwächer als erwartet

Die Bauausgaben in den USA haben sich im August weniger als erwartet erhöht. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen sie gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,4 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 0,1 Prozent wurde auf 0,0 Prozent revidiert.

WTO senkt Prognose für Welthandelswachstum 2019 auf 1,2 Prozent

Vor dem Hintergrund des Zollstreits zwischen den USA und China hat die Welthandelsorganisation (WTO) am Dienstag ihre Aussichten für den Welthandel drastisch zurückgefahren. Der globale Handel werde in diesem Jahr um 1,2 Prozent wachsen, prognostizierte die WTO, nachdem sie bei ihrer Schätzung im April noch von einem Plus von 2,6 Prozent in diesem Jahr ausgegangen war.

DIHK: Handelskonflikte machen Geschäfte immer schwieriger

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat eine zunehmende Belastung der Wirtschaft durch die internationalen Auseinandersetzungen über Handelsfragen beklagt. "Die zunehmenden Handelskonflikte in der Welt verursachen einen beispiellosen finanziellen und bürokratischen Aufwand, der das globale Geschäft für deutsche Unternehmen immer schwieriger macht", erklärte die Kammerorganisation.

EU bereitet sich im Streit um Flugzeug-Subventionen auf US-Zölle vor

Die EU bereitet sich auf weitere Strafzölle der USA auf europäische Produkte vor. Brüssel werde sich "entschlossen verteidigen", sollten die USA im Rahmen des Streits um Staatshilfen für die Flugzeugindustrie Strafzölle einführten, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Dienstag nach einem Handelsministertreffen in Brüssel. Eine für Mittwoch erwartete Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zu Ungunsten der Europäer galt zuletzt als wahrscheinlich.

Designierter EU-Landwirtschaftskommissar verspricht grünere Agrarpolitik

Der designierte EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski hat eine auf Umwelt- und Klimaschutz ausgerichtete europäische Agrarpolitik in Aussicht gestellt. "Ich bin davon überzeugt, dass grüne Landwirtschaft die Zukunft des europäischen Ackerbaus ist", sagte der Pole am Dienstag bei seiner Anhörung im EU-Parlament in Brüssel. Bislang fehle der EU eine langfristige Vision für eine umweltfreundliche Agrarpolitik, die besonders solche Landwirte schütze, die wiederum Umwelt und Tiere schützten.

Erdogan droht mit baldiger Offensive gegen Kurdenmiliz in Nordsyrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit einer baldigen Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien gedroht. "Wir waren sehr geduldig. Wir können uns nicht leisten, einen weiteren Tag zu verlieren", sagte Erdogan am Dienstag vor dem Parlament. Er zeigte sich unzufrieden über die Umsetzung einer mit den USA vereinbarten "Sicherheitszone" und sagte, der Türkei bleibe keine Wahl, als ihren eigenen Weg zu gehen.

AfD-Fraktion moniert Mandatsberechnung in hessischem Landtag

Die AfD-Fraktion im hessischen Landtag hat die Mandatsberechnung nach der Wahl vom Oktober vergangenen Jahres moniert. Die Gesamtanzahl der Mandate müsse 138 statt 137 betragen, teilte die Fraktion am Dienstag auf Grundlage eines von ihr in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtens mit. Wegen der falschen Berechnung verfüge die in Wiesbaden regierende schwarz-grüne Koalition eigentlich gar nicht über ihre knappe Mehrheit von nur einer Stimme.

Scholz bringt Mittwoch Ergänzungshaushalt ins Kabinett - Kreise

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will am Mittwoch einen Ergänzungshaushalt für 2020 ins Kabinett einbringen, den die Regierung dann laut Regierungskreisen in die bereits laufende Beratung des Budgets und des Finanzplans bis 2023 einspeisen will.

Altmaier bezeichnet Prüfung der Thomas-Cook-Hilfen als schwierig

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angekündigt, dass die Prüfung eines Überbrückungskredits für die Deutschland-Tochter des insolventen britischen Reiseveranstalters Thomas Cook länger dauern könnte. "Hier in diesem konkreten Fall ist es eine besonders schwierige Situation", sagte Altmaier in Berlin. Es handle sich um ein Thema, das zunächst erst einmal auf der Arbeitsebene aufgearbeitet werden müsse.

Kommission weist Kritik an von der Leyens Kandidatenauswahl zurück

Die EU-Kommission hat die Kritik an der Kandidatenauswahl der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurückgewiesen. Die Behörde verfüge nicht über eine "interne CIA, um Sicherheitskontrollen der Kandidaten durchzuführen", sagte eine Sprecherin. Der Rechtsausschuss des EU-Parlament hatte zuvor zwei Anwärter für von der Leyens Team wegen Interessenskonflikten abgelehnt, weitere Bewerber gelten als Wackelkandidaten.

Baerbock befürchtet fehlenden Partner für Regierung im Bund

Trotz der aktuell hohen Umfragewerte erwartet die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock eine schwierige Suche nach einem Koalitionspartner nach der nächsten Bundestagswahl. Angesichts des "enttäuschenden" Klimapakets der schwarz-roten Koalition frage sie sich, "wann wir wirklich die Möglichkeit haben werden zu regieren", sagte Baerbock am Dienstag in Brüssel. Es sei unklar, welche Partei wie die Grünen bereit sei, bei der Klimafrage "jetzt zu handeln, diesen Monat, dieses Jahr und nicht erst 2025".

Anwältin: Mörder von Khashoggi diskutierten vor Tat über Zerteilung der Leiche

Die mutmaßlichen Mörder des Journalisten Jamal Khashoggi haben sich laut einer britischen Anwältin schon vor der Tat über die Zerstückelung seiner Leiche unterhalten. "Sie fragten sich, ob der Körper und die Hüften auf diese Weise in eine Tasche passen würden", sagte die Anwältin Helena Kennedy in einer Dokumentation über den Mord am 2. Oktober 2018, die am Montagabend im britischen Fernsehsender BBC gesendet wurde.

Bosnien muss Überlebenden von Srebrenica Grundbesitz zurückgeben

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Bosnien-Herzegowina auferlegt, einer Familie von Überlebenden des Massakers von Srebrenica ihren Grundbesitz vollständig zurückzugeben - darunter auch eine Parzelle, auf der eine serbisch-orthodoxe Kirche errichtet wurde.

Sarkozy kommt wegen illegaler Wahlkampffinanzierung vor Gericht

Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy muss sich wegen illegaler Wahlkampffinanzierung vor Gericht verantworten. Der Pariser Kassationshof wies am Dienstag als oberste juristische Instanz den Einspruch Sarkozys gegen einen richterlich angeordneten Prozess ab. Dem konservativen Politiker wird vorgeworfen, sein zulässiges Wahlkampfbudget 2012 bewusst überzogen zu haben.

Bruder von Irans Präsident Ruhani zu fünf Jahren Haft verurteilt

Der Bruder von Irans Präsident Hassan Ruhani ist wegen Korruption zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Hossein Fereidun sei von einem Berufungsgericht schuldig befunden worden, doch sei die in erster Instanz verhängte Haftstrafe von sieben Jahren auf fünf Jahre reduziert worden, sagte der iranische Justizsprecher Gholamhossein Esmaili am Dienstag.

Ein Toter und zehn Verletzte bei Angriff auf Schule in Finnland

Bei einem Angriff auf eine Berufsschule in Finnland, der örtlichen Medien zufolge mit einem Säbel verübt wurde, sind am Dienstag ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt worden. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben zur Beendigung des Angriffs in der Stadt Kuopio "Schusswaffen" ein. Zu den Verletzten zählte demnach der mutmaßliche Täter, der festgenommen worden sei. Finnlands Regierungschef Antti Rinne verurteilte die Tat.

