Angesichts der zunehmenden Konkurrenz auf dem Streaming-Markt experimentiert Netflix mit neuen Methoden, um Nutzer zu gewinnen. Jetzt probiert es Netflix mit Gratis-Folgen - leider nicht bei uns. Im November werden mit Disney und Apple zwei neue Schwergewichte in den Kampf um Marktanteile im Streaming-Sektor einsteigen. Für 2020 haben sich schon weitere potenzielle Konkurrenten angesagt. Obwohl Vorreiter Netflix sich zuletzt eher unbeeindruckt zeigte, sucht das Unternehmen auf der Jagd nach Kunden weiter nach neuen Wegen. Jetzt testet Netflix Gratis-Folgen, wie The Next Web schreibt...

Den vollständigen Artikel lesen ...