Berichten zufolge hatte es bei der Entscheidung zu den neuen Anleihekäufen deutlichen Widerstand im EZB-Rat gegeben - dem auch Jens Weidmann angehört.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Europäische Zentralbank (EZB) zur Einhaltung der Regeln für den Kauf von Staatsanleihen gemahnt. Er hoffe, dass die von der EZB unter anderem zur Begrenzung des Volumens bei Anleihekäufen gefassten Beschlüsse nicht in Frage gestellt würden, sagte Weidmann am Dienstag laut Redetext in Wien.

Er verwies auf die Regel, dass sich Käufe von Anleihen nach dem Kapitalschlüssel der EZB richten und nicht nach dem Umfang der Staatsverschuldung einzelner Mitgliedsstaaten der Eurozone. Weidmann ist Präsident der deutschen Notenbank und selbst Ratsmitglied der EZB.

Bei ...

