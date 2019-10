Ankara, 1. Oktober (Reuters) - Die Türkei habe keine andere Wahl, als allein zu handeln, da zu wenig Fortschritte bei der Bildung einer "sicheren Zone" in Nordost-Syrien erzielt wurden, sagte Präsident Tayyip Erdogan am Dienstag in seinem bisher direktesten Hinweis auf eine grenzüberschreitende Offensive. Die Türkei stellt den USA ein Ultimatum und setzte eine Frist von Ende September für Maßnahmen fest, die die Türkei dann einseitig ergreifen will. Nach acht Jahren Krieg im benachbarten Syrien haben Ankara und der NATO-Verbündete Washington vereinbart, eine Zone entlang der 480 km langen Grenze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...