AEG Facilities, LLC ("AEG Facilities"), die Venue-Management-Tochtergesellschaft der Anschutz Entertainment Group, Inc. ("AEG"), und SMG, ein Portfoliounternehmen von Onex (TSX: ONEX) und seinen verbundenen Fonds, gaben heute bekannt, dass sie ihren Unternehmenszusammenschluss zur Gründung eines neuen, eigenständigen globalen Facility-Management- und Veranstaltungsdienstleisters, ASM Global ("ASM"), abgeschlossen haben.

ASM hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, mit Hauptgeschäftsstellen in West Conshohocken, Pennsylvania, einem Vorort von Philadelphia. Das Unternehmen hat außerdem Niederlassungen in London, England; Manchester, England; Brisbane, Australien und Sao Paulo, Brasilien. ASM betreibt ein diversifiziertes Portfolio von Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren, Zentren für darstellende Kunst, Theatern und anderen Veranstaltungsorten mit mehr als 300 Einrichtungen auf fünf Kontinenten.

Bob Newman, ehemaliger Präsident von AEG Facilities, wurde mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten und CEO von ASM ernannt. Bevor er zu AEG Facilities kam, war Herr Newman mehr als 20 Jahre bei SMG tätig, zuletzt als regionaler Vice President des Unternehmens. Wes Westley, ehemaliger CEO und Präsident von SMG, wird seine Tätigkeit auf wichtige strategische Wachstumsinitiativen konzentrieren und eine nahtlose Integration sicherstellen.

Bob Newman, Präsident und CEO von ASM, sagte: "Dies markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in unserer Branche, das einen neuen Standard für das Management von Live-Erlebnissen setzen wird. Durch die Zusammenführung der globalen Expertise jedes Unternehmens mit den besten Inhalten und modernsten Technologien werden wir in der Lage sein, das volle Potenzial der größten Räumlichkeiten, Stätten und Events der Welt auszuschöpfen, erstaunliche Erlebnisse für Gäste zu schaffen, den Mitarbeitern aufregende neue Möglichkeiten zu bieten und den höchsten Wert für alle Stakeholder zu liefern. Ebenso wichtig ist, dass unsere umfangreiche Auswahl an Talenten und gemeinsamen Ressourcen es ASM ermöglichen wird, Innovationen zu beschleunigen und die wachsenden Marktchancen zu nutzen."

Wes Westley fügte hinzu: "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Gelegenheit hatte, eine so unglaubliche Organisation wie SMG zu leiten. Wir arbeiten seit langem eng mit unseren öffentlichen und privaten Partnern zusammen und sind zuversichtlich, dass wir ihre Erwartungen weiterhin erfüllen und übertreffen können. Der Fokus von ASM liegt auf der Schaffung von Mehrwert und Best-in-Class-Services für seine Kunden. Wir sind gut gerüstet für einen nahtlosen Integrationsprozess."

Onex, AEG und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften bringen ihre gesamten Beteiligungen an SMG und AEG Facilities in das gemeinsame Geschäft ein und sind nun zu gleichen Teilen Miteigentümer von ASM.

Über ASM Global

ASM Global ist das weltweit führende Unternehmen für Veranstaltungsmanagement und -Dienstleistungen. Das Unternehmen entstand aus dem Zusammenschluss von AEG Facilities und SMG, einem weltweit führenden Unternehmen für Veranstaltungsstrategie und -management. Das erstklassige Veranstaltungsnetzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst mehr als 300 der weltweit renommiertesten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorte für darstellende Kunst. Von Aberdeen bis Anchorage, von Sydney bis Stockholm seine Veranstaltungsorte verbinden Menschen durch die einzigartige Wirkung von Live-Erlebnissen.

Das vielfältige Kundenportfolio von ASM Global profitiert von der umfangreichen Ressourcenbasis und der unvergleichlichen Erfahrung, Expertise und den kreativen Problemlösungen des Unternehmens. Täglich liefern die 61.000 leidenschaftlich engagierten Mitarbeiter des Unternehmens weltweit lokale maßgeschneiderte Lösungen und modernste Technologien, um maximale Resultate für die Eigentümer und Betreiber von Veranstaltungsorten sowie erstaunliche Erlebnisse für die Gäste zu ermöglichen. Durch die konsequente Suche nach neuen Wegen, um die Räumlichkeiten und Stätten, die Menschen zusammenbringen, zu konzipieren, zu entwickeln und zu verbessern, trägt ASM Global dazu bei, die menschliche Atmosphäre zu fördern und gleichzeitig den höchsten Wert für alle Stakeholder zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.asmglobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191001006226/de/

