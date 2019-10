Brüssel, 2. Oktober (WNM) - Ein Gruppe von Politikern und Bankern hat am Dienstag die stagnierenden Pläne Europas zur Schaffung eines einheitlichen Kapitalmarktes unterstützt, um die Wirtschaft widerstandsfähiger und die Banken wettbewerbsfähiger zu machen. Das berichtet die Luxembourg Times. In der Markets4Europe-Kampagne, die von Persönlichkeiten wie der Deutschen Bank Christian Sewing und dem italienischen Ex-Premier Enrico Letta unterstützt wird, wurde dargelegt, was erforderlich ist, um die Kapitalmarktunion (CMU) zu stärken, einen Plan zur Harmonisierung der Finanzvorschriften in der gesamten ...

