Als führender Anbieter von Lean Portfoliomanagement und Agile-Delivery-Lösungen kündigte Planview heute eine Kanban-fähige Lösung zur Automatisierung der Kostenerfassung für Agile-Teams an, wodurch eine kritische Herausforderung für die Skalierung von Agile beseitigt wird. Der neue Ansatz, der auf der einzigartigen Expertise von Planview in den Bereichen Portfoliomanagement, Finanzmanagement und Lean-Agile-Delivery basiert, berechnet die notwendigen Ist-Daten des Agile-Teams und eliminiert den manuellen Prozess des Ausfüllens von Arbeitszeiterfassungsbögen. Führende Agile- und Finanzakteure können jetzt verstehen, welche tatsächlichen Auswirkungen ihre Agile-Teams auf das Endergebnis haben, indem sie die Agile-Entwicklungskosten für die richtige Kategorisierung bezüglich CAPEX und OPEX identifizieren.

"Wir freuen uns sehr, die Marktführerschaft mit einer automatisierten Lösung zur Kostenrechnung für Agile-Teams aus den Bereichen Softwareentwicklung und Business zu übernehmen," sagte Patrick Tickle, Chief Product Officer von Planview. "Für viele Unternehmen, die sich in einer Agile-Transformation befinden, ist die Arbeitszeiterfassung ein veralteter Geschäftsprozess, aber die Realität ist, dass die Arbeitszeiten und Kapitalisierungsregeln für die meisten Unternehmen ein wesentlicher finanzieller Hebel sind, der einfach nicht eliminiert werden kann. Wenn Sie nun eine Karte auf einem Planview-LeanKit-Board verschieben, erhält der Finanzbereich verfolgbare und prüffähige Kosteninformationen und die Arbeitszeiterfassung der Teammitglieder wird eliminiert. Dies ist eine organisatorische Win-Win-Situation für unsere Kunden und beseitigt eine zentrale Herausforderung bei der Skalierung von Agile."

"Als CFO kann ich bestätigen, wie abhängig Unternehmen von der Zeiterfassung sind, um genaue Informationen zu sammeln, um Kapitalisierungspraktiken voranzutreiben, die sich auf die Rentabilität auswirken. Mit dieser neuen Funktion hat die Finanzabteilung nun die Möglichkeit, neue Arbeitsweisen mit etablierten Buchhaltungspraktiken zu verbinden und ein Agile-Transformationspartner zu werden," erklärte Todd Sanders, Chief Financial Officer von Planview.

Die Lean- und Agile-Delivery-Lösung von Planview nutzt die leistungsstarke Kombination aus Planview Enterprise One und den Funktionen von Enterprise Kanban in Planview LeanKit, um Teamzuweisungen, Arbeitszeiten und laufende Arbeiten in eine konsolidierte, vollständig prüffähige Aufzeichnung der tatsächlichen Agile-Kosten zu überführen und zu übersetzen. Dieses Informationsniveau stellt sicher, dass Agile-Teams die für zukünftige Vorhaben erforderliche finanzielle und budgetbezogene Unterstützung erhalten, und erspart die Notwendigkeit einer manuellen Berichterstattung und Abstimmung von Arbeitszeitnachweisen, wodurch Entwicklungszeiten wieder an das Unternehmen zurückfließen.

Um zu erfahren, wie die Lean- and Agile-Delivery-Lösung von Planview Ihrem Unternehmen helfen kann, die Agile-Entwicklungsarbeit effektiver zu kalkulieren und gewinnbringend einzusetzen, besuchen Sie den Stand von Planview auf dem Global SAFe Summit 2019 in San Diego, 2.-3.Oktober, laden Sie das eBook The Challenges of Agile Software Development Costing and Capitalization herunter, oder besuchen Sie planview.com/lean-agile-delivery.

Über Planview

Als weltweit führendes Unternehmen macht Planview es allen Unternehmen leichter, ihre Unternehmensziele zu erreichen. Wir bieten die branchenweit umfassendsten Lösungen für Strategieplanung, Portfolio- und Ressourcenmanagement, Lean und Agile-Delivery, Produktportfolio-Management, Capability- und Technologiemanagement, Innovationsmanagement und Collaborative Work Management. Unsere Lösungen umfassen jede Art von Arbeit, Ressourcen und Unternehmen, um die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener und verteilter Teams, Abteilungen und Unternehmen zu erfüllen. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, beliefert Planview mit mehr als 700 Mitarbeitern über 5.000 Kunden weltweit durch eine Kultur der innovativen Technologieführerschaft, fundierter Marktkenntnis und engagierter Communities. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

