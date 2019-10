"Emder Zeitung" zu Leichtathletik-WM:

"Schlimm genug, dass über die Startblock-Kameras so kurz und nebenbei vor dem WM-Start informiert wurde, dass es für die Athleten kaum noch Chance zur Gegenwehr gab. Viele dürften in der heißen Phase der Vorbereitung auch gar nicht recht mitbekommen haben, aus was für einem schamlosen Winkel sie da nun gefilmt werden. Zu sehen sein sollten die Gesichter beim Start. Von unten. Ganz dicht dran. Schon das ist eine Nähe, die - ungefragt - zu weit geht. Ganz übel aber ist: Vorher gibt's noch den Blick in den Schritt dazu. Das ist nicht mehr nur sportlerverachtend. Das ist menschenverachtend."/al/DP/he

