Der börsengelistete Technologiekonzern Andritz erhielt von Dezhou Taiding New Material Science and Technology Co., Ltd. (Dezhou Taiding) den Auftrag zur Lieferung einer P-RC APMP- (Pre-Conditioning Refiner Chemical Alkaline Peroxide Mechanical Pulp) Faserlinie (Kapazität: 400 Tagestonnen) für das Werk in Dezhou, Shandong, China. Das neue System wird Pappel als Rohmaterial zur Herstellung des Faserstoffs verarbeiten, welcher für die Produktion von Druck- und Schreibpapier sowie Karton mit den firmeneigenen Papiermaschinen verwendet wird. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2020 geplant.

