Der Finanzierungsdienstleister Grenke hat die Prognose für das Neugeschäft im Kernsegment Leasing nach einem starken dritten Quartal erhöht. Beim Wachstum des Neugeschäfts in der Leasingsparte werde 2019 jetzt ein Wert von 18 bis 21 Prozent nach zuvor 16 bis 19 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mit. In den ersten neun Monaten zog das Neugeschäft im Leasingsegment um knapp 22 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro an.

Die angehobene Prognose für das Neugeschäft könnte der zuletzt stark gefallenen Aktie wieder etwas Auftrieb geben. Das seit Juni im MDax notierte Papier hat seit der Gewinnwarnung Ende Juli etwas mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Damals hatte der Konzern mitgeteilt, dass der Gewinn wegen einer höheren Kreditvorsorge nicht so hoch ausfallen wird wie zunächst angenommen.

Im August hatte es außerdem noch eine überraschende Personalie im Aufsichtsgremium gegeben. Heinz Panter legte sein Amt im Aufsichtsrat nach nur drei Monaten nieder./zb/jha/

ISIN DE000A161N30

AXC0051 2019-10-02/07:24