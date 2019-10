FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Nach dem ernüchternden Start des Dax in den Börsenmonat Oktober dürften sich Anleger auch am Mittwoch zurückhalten. Eine überraschend schlechte Stimmung in der Industrie in den USA hatte die Investoren am Vortag vergrätzt. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Börsenschluss am deutschen Aktienmarkt weiter an Boden verloren. Auch in Asien standen die Börsenampeln am Mittwoch auf rot. Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 12 260 Punkten nahezu unverändert zum Vortag.

USA: - DOW AUF VIERWOCHENTIEF - Enttäuschende US-Konjunkturdaten haben die Anleger am Dienstag verschreckt und die Wall Street klar im Minus schließen lassen. Der Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch die vielbeachtete Marke von 27 000 Punkten überstiegen hatte, fiel in der Folgezeit auf den tiefsten Stand seit Anfang September. Letztlich verlor das Börsenbarometer 1,28 Prozent auf 26 573,04 Punkte und endete damit fast auf seinem Tagestief.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Sog einer schwächeren Verfassung der US-Märkte nachgegeben. Am Aktienmarkt in Japan büßte der Nikkei 225 zuletzt 0,51 Prozent ein. In China ruht der Handel weiterhin. Bereits am Vortag hatte die Volksrepublik ihren 70. Gründungstag begangen. Konjunktursorgen bleiben bestimmend nach enttäuschenden Daten aus den USA vom Vortag. Dort war ein stark beachteter Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie auf den tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009 gefallen.

DAX 12.263,83 -1,32%

XDAX 12.235,91 -1,55%

EuroSTOXX 50 3.518,25 -1,43%

Stoxx50 3.207,89 -1,47%

DJIA 26.573,04 -1,28%

S&P 500 2.940,25 -1,23%

NASDAQ 100 7.684,14 -0,84%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,74 -0,10%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0934 0,02%

USD/Yen 107,84 0,09%

Euro/Yen 117,92 0,10%°

ROHÖL:

Brent 59,36 +0,47 USD

WTI 54,24 +0,62 USD°

