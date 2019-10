The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0224517 KOREA NAT. OIL 2019 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0024915 KOREA NAT. OIL 2019 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB4RD1 BAY.LDSBK.IS. 16/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UB05 DZ BANK IS.A793 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1ABL9 COBA MTH E2358 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3UD1 LB.HESS.THR.CARRARA10H/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYS7 LBBW BNP SYNTHIA 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VP71 LBBW CEC BOANL SZ 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VPG4 LBBW LHA BOANL SZ 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VPH2 LBBW LXS BONANL SZ P13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0XZ44 LBBW CEC BOA SZ P 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA USC14459AA63 BROOKFIELD R.P.12/20 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB2C26 LB.HESS.THR.CARRARA10D/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3UE9 LB.HESS.THR.CARRARA10I/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3UF6 LB.HESS.THR.CARRARA10J/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4BL2 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNY8 LBBW DAI SYNT STZ 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYJ6 LBBW ALV SYNT STZ 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYK4 LBBW DAI SYNT STZ 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYL2 LBBW GECC SYNT STZ 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TUR5 LBBW ALV BOANL SZ P13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TUS3 LBBW DAI BOANL SZ P13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TUU9 LBBW BNP BOANL SZ P13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0U9A6 LBBW BSKT BONANL PF 13/19 BD01 BON EUR N