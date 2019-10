IPValue Management, Inc. ("IPValue") hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft 138 East LCD Advancements Ltd. ("138 East") über 300 Patente von der Seiko Epson Corporation ("Epson") erworben hat, die sich auf Bildverarbeitung und andere Technologien beziehen. Epson ist ein globaler Technologieführer mit einer langen Innovationsgeschichte im Bereich bildgebender Geräte wie Drucker, Scanner, Projektoren und Computer. Diese Übernahme erhöht das Portfolio von 138 East auf über 2.500 weltweite Patente alle wurden seit April 2018 in mehreren Transaktionen von Epson erworben.

Eine weitere Tochtergesellschaft von IPValue, die von Epson stammende Patente hält, ist Advanced Interconnect Systems, Ltd. ("AIS"). Im Rahmen mehrerer Transaktionen erwarb AIS über 400 Patente, die sich auf grundlegende Halbleiterherstellungstechnologien wie Through Silicon Vias beziehen. Anfang 2019 vergab AIS Lizenzen an SK hynix Inc. und Samsung Electronics Co. Ltd.

"Wir freuen uns, diese Bildverarbeitungspatente zu erwerben, um die Patente für LCDs und mobile Geräte von 138 East zu erweitern. Bislang haben Tochtergesellschaften von IPValue neun Tranchen von Patenten von Epson erworben insgesamt mehr als 3.000 Patente und Anmeldungen was die starke und gesunde Beziehung zu Epson zeigt. 138 East wird auf dem Erfolg aufbauen, den IPValue mit von Epson stammenden Patenten über AIS erzielt hat", so Garrett Dempsey, Director von 138 East und AIS.

Über IPValue Management

Die Mission von IPValue ist die Förderung von Innovation durch Zusammenarbeit mit führenden Technologie-Unternehmen, um aus ihren IP-Portfolios Erträge zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat IPValue mehr als 2 Mrd. USD aus Patentlizenzen erwirtschaftet, von denen 1 Mrd. USD seinen Partnern zukamen. IPValue ist gegenwärtig Eigentümer und Vermarktungsverwalter von mehr als 7.000 Patenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.IPValue.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191001006052/de/

Contacts:

George Park

george.park@ipvalue.com