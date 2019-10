Den letzten markanten Höhepunkt markierte der US-Dollar bei 125,8555 JPY Mitte 2015. Nur wenig später setzte ein nicht minderkleiner Ausverkauf ein und drückte die Notierungen bis Mitte 2016 auf 98,9 8 JPY abwärts. Trotz eines deutlichen Aufschwungs gelang es erst Mitte letzten Jahres den langfristigen Abwärtstrend nachhaltig zu überwinden und in den Bereich von 114,5495 JPY anzusteigen. Die Volatilität hielt jedoch weiter an und führte das Paar USD/JPY Anfang September erneut in den Bereich der 2018'er Tiefs um 104,6630 JPY runter. Von dort aus konnte das Pärchen wieder deutlich zulegen, womit sich jetzt auf mittelfristiger Basis ein größerer Boden abzeichnet. Seit einigen Wochen herrscht bereits wieder ein klarer Aufwärtstrend und kann für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen durchaus genutzt werden.

Mittelfristig gute Trendwendechancen ...

