Seit Jahren wächst die Gamingbranche stetig und erreichte in 2018 ca. 1.053 Milliarden Nutzer weltweit! Damit spielt knapp jeder siebte Mensch regelmäßig virtuelle Spiele, sei es mobil auf dem Smartphone, Off- wie Online am PC oder an einer der beliebten Stations. Pro Nutzer wurde in 2018 insgesamt 98,47 Euro im Jahr und davon ca. 1 Euro im eSports Bereich ausgegeben; Tendenz stark steigend. Bereits 450 Millionen Zuschauer schauen zusätzlich regelmäßig E-Sportssendungen. Wer profitiert davon?

