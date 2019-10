Nach dem Produktionsstart seines ersten reinen Elektromodells Taycan stockt der Autobauer Porsche die Zahl der dafür eingestellten Mitarbeiter nochmals auf. Statt 1500, wie bisher angekündigt, sollen nun 2.000 neue Leute den Taycan am Stammsitz des Konzerns in Stuttgart-Zuffenhausen bauen, wie Personalvorstand Andreas Haffner am Dienstag (1. Oktober 2019) mitteilte. Zuvor hatten Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten darüber berichtet. Porsche hatte den Taycan vor etwa einem Monat präsentiert ...

