Eine höhere Prognose von Grenke für das Neugeschäft im Leasing hat am Mittwoch bei Anlegern für Freude gesorgt. Auf Tradegate rückten die Papiere des Dienstleisters für Finanzierungen um 4,7 Prozent auf 78,17 Euro vor im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages. Damit dürften sie im Xetra-Handel die bei gut 77 Euro verlaufene 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend wieder hinter sich lassen.

Beim Wachstum des Neugeschäfts in der Leasingsparte rechnet das Unternehmen 2019 nun mit einem Wert von 18 bis 21 Prozent nach zuvor 16 bis 19 Prozent. Ein Händler wies zudem darauf hin, dass die Marge in den ersten neun Monaten leicht zugelegt habe im Vergleich zum ersten Halbjahr. Hier habe man am Markt mit einer sinkenden Marge gerechnet, dies sei nun aber nicht eingetreten./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A161N30

AXC0068 2019-10-02/08:30