Der iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ist aus Sicht der aktuellen Dividendenrendite durchaus eine spannende Wahl. Bei einer Ausschüttungssumme in Höhe von 0,83 Euro für die vergangenen zwölf Monate sowie einem aktuellen Kursniveau von 19,31 Euro (30.09.2019, maßgeblich für alle Kurse) käme der Passivfonds derzeit auf eine attraktive Dividendenrendite in Höhe von 4,29 %. Durchaus interessant für so einige Dividendenjäger. Doch was kann dieser spannende und dividendenstarke selektive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...