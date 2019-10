Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa werden am Mittwoch mit einem kleinen Abschlag zum Handelsbeginn erwartet. Nach dem Rücksetzer am Vortag infolge eines enttäuschenden ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA steht am Nachmittag der ADP-Arbeitsmarktbericht für den September auf der Agenda. Hier dürfte sich zeigen, dass auch der Jobaufbau im privater Sektor ins Stottern geraten ist.

Es sieht zunehmend danach aus, dass die Rezession im verarbeitenden Gewerbe globale Ausmaße annimmt, was im direkten Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China stehen dürfte. Umso wichtiger wird nun für die Märkte die geplante Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen beiden Ländern im Oktober. Analysten halten zwar die Vereinbarung einer Waffenruhe für möglich, ein Ende der Handelsstreitigkeiten sei aber unwahrscheinlich. Die Berichtssaison in Deutschland hat am Morgen Grenke gestartet. In diesem Umfeld verliert der XDAX 0,1 Prozent auf 12.245 Punkte, auch der Euro-Stoxx-50 sollte leicht im Minus in den Handel gehen.

Zudem dürfte der Brexit wieder verschärft in den Blick rücken. Der britische Premierminister Boris Johnson wird der EU heute ein "endgültiges Angebot" für ein neues Brexit-Abkommen machen. Wenn Brüssel nicht zu Gesprächen über den neuen Vorschlag bereit sei, werde die Regierung die Verhandlungen einstellen und es werde zu einem ungeregelten Brexit kommen. Ob der "harte Brexit" dann tatsächlich kommt, ist unklar, hat das britische Parlament doch ein Gesetz verabschiedet, das diesen verhindern soll.

Grenke mit ordentlichem Neugeschäft

Als positiv werden die Zahlen von Grenke an der Börse eingestuft. Das Neugeschäftsvolumen im Bereich Leasing ist um 21,7 Prozent auf 2,09 Milliarden Euro gestiegen und damit etwas höher als die Warburg-Schätzung von 2,06 Milliarden Euro ausgefallen. Auf ein positives Echo dürfte auch die angehobene Prognose des Unternehmens stoßen. Die Prognose für das Leasing-Neugeschäftswachstum wurde leicht erhöht auf 18 bis 21 Prozent von bislang 16 bis 19 Prozent. Auf der anderen Seite verweist ein Marktteilnehmer auf die etwas leichtere Brutto-Marge im Deutschland-Geschäft gegenüber dem Vorjahr. Erste Indikationen sehen die Aktie 4 Prozent im Plus.

Als "ok" werden im Handel die US-Autoabsatzzahlen der deutschen Hersteller mit Ausnahme von VW eingestuft. Ob der Sektor auf die Zahlen reagiere, sei aber unklar. Zum einen handele es sich zum Teil um Basiseffekte, zum anderen sei die Stimmung für den Sektor weiter schwer angeschlagen. Die schwachen Einkaufsmanagerindizes vom Vortag hätten die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe unterstrichen. Metzler sieht in einer aktuellen Studie langsam wieder Licht am Ende des Auto-Tunnels und glaubt an eine baldige Stabilisierung der Nachfrage aus China sowie positive Überraschungen aus Nordamerika.

