Ohne Antriebstechnik kein Maschinen- und Anlagenbau: Elektromotoren treiben Spindeln von Werkzeugmaschinen an, bewegen Güter in der Fördertechnik oder bearbeiten Produkte in automatisierten Fertigungslinien.

In solchen Anwendungen muss man das Bedienpersonal sicher vor sich bewegenden Anlagenteilen schützen. In vielen Fällen verhindern Schutzzäune, Schutztüren oder andere mechanische Barrieren, dass Personen in den Gefahrenbereich gelangen können, so lange noch Gefahr besteht.

Eine absolute und ständige Trennung von Maschinen und Bedienpersonal ist allerdings in den seltensten Fällen möglich. Je nach Situation müssen Personen manchmal auch direkt in den Maschinenraum gelangen können. Dies ist der Fall, wenn bei Bearbeitungszentren ein Werkstückwechsel ansteht, die Maschine eingerichtet wird oder an Maschinen Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen sind. Befinden sich Personen innerhalb des Schutzbereichs, muss sichergestellt sein, dass sie nicht durch sich bewegende Maschinenteile gefährdet werden.

In der Norm DIN EN 14119:2013 ist festgelegt, dass Schutztüren so zu verriegeln sind, dass sie sich nicht öffnen lassen, solange noch eine Gefährdung von der Anlage ausgeht. Außerdem muss die Schutzeinrichtung derart gestaltet sein, dass sich zum Beispiel bei einem Not-Halt kein Teil der Maschine mehr bewegt, falls eine Person in den Gefahrenbereich eintritt. Bei Arbeiten zum Einrichten oder Warten ist es jedoch manchmal erforderlich, Antriebsachsen zu bewegen, obwohl sich Personen in deren unmittelbarer Nähe aufhalten. In solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...