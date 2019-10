++ An der Wall Street waren am Dienstag nach einem beunruhigenden ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe weit verbreitete Rückgänge zu beobachten: Dow Jones fiel um 1,3%, S&P 500 um 1,2% und NASDAQ um 1,1%. ++ ++ Während der Asien-Sitzung dominierten ebenfalls die Bären, wobei der japanische Nikkei um 0,5% und der koreanische KOSPI um 1,5% zurückgingen. ++ ++ Der Devisenmarkt wies in den letzten Stunden bescheidene Bewegungen auf. GBPUSD verliert 0,1% an Wert, da der britische Premierminister ...

