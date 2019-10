Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Underperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania betonte die derzeit gesunde Markendynamik des Sportartikelherstellers. Ein nur mäßiges Umsatzwachstum in den kommenden Monaten könnte aber auf die bereits hohe Bewertung Druck ausüben, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bevorzugt Adidas./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 18:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006969603