Weidmann warnt EZB vor Aufhebung von Ankauflimits beim PSPP

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat die Europäische Zentralbank (EZB) davor gewarnt, die 2015 für das Programm zum Ankauf von Staatsanleihen (PSPP) festgelegten Grenzen in Frage zu stellen. Weidmann sagte bei der Verabschiedung des österreichischen EZB-Ratsmitglieds Ewald Nowotny, diese Grenzen seien 2015 eingezogen worden, um das Risiko zu mindern, dass die Geldpolitik ins Schlepptau der Finanzpolitik gerät. "Insofern hoffe ich, dass die nun gefassten Beschlüsse nicht dazu führen, diese Beschränkungen, zum Beispiel in Bezug auf Obergrenzen relativ zur Gesamtverschuldung eines Staates oder relativ zum Volumen einer einzelnen Emission, aber auch das Prinzip, dass Käufe nach dem Kapitalschlüssel der EZB und nicht nach dem Umfang der Staatsverschuldung auf die Anleihen der Mitgliedsländer aufgeteilt werden, infrage zu stellen", sagte Weidmann.

EZB: Unbesicherter Geldmarktsatz ESTR liegt bei -0,549%

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Mittwoch erstmals ihren neuen unbesicherten Geldmarktzins ESTR (Euro Short Term Rate) veröffentlicht. Wie sie am Morgen mitteilte, liegt der Zins bei minus 0,549 Prozent. Der Zins beruht auf 432 Transaktionen im Volumen von 36 Milliarden Euro, die 32 Institute am Dienstag ausgeführt haben. Der Volumenanteil der fünf größten aktiven Banken lag bei 54 Prozent. Für das 25. Perzentil der Zinsverteilung meldete die EZB einen Satz von minus 0,57 Prozent und für das 75. Perzentil minus 0,53 Prozent.

Deutsche Autobauer trotzen schwachem US-Automarkt

Der US-Automarkt hat sich im September tendenziell schwächer entwickelt, wenn auch einige deutsche Autobauer recht gut dastanden. Analysten hatten für den Markt mit rückläufigen Absatzzahlen gerechnet, weil der September dieses Jahr nur 23, im Vorjahr aber 25 Verkauftstage hatte. Doch auch diesen Effekt herausgerechnet schrumpfte der Absatz bei vielen der Hersteller stärker als befürchtet, nicht aber bei den Deutschen.

Johnson will EU am Mittwoch "endgültiges Angebot" für Brexit-Abkommen machen

Der britische Premierminister Boris Johnson wird der EU am Mittwoch ein "endgültiges Angebot" für ein neues Brexit-Abkommen machen, wie Downing Street am Dienstag mitteilte. Wenn Brüssel nicht zu Gesprächen über den neuen Vorschlag bereit sei, werde die Regierung die Verhandlungen einstellen und es werde zu einem ungeregelten Brexit kommen.

Trump wirft Demokraten in Ukraine-Affäre versuchten "Staatsstreich" vor

US-Präsident Donald Trump hat in der Ukraine-Affäre seine Rhetorik gegen die oppositionellen Demokraten verschärft. Trump bezeichnete das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen ihn am Dienstag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter als "Staatsstreich". Ziel sei, dem Volk seine Macht und seine Freiheit wegzunehmen.

Nordkoreanischer Raketentest nach Ankündigung neuer Gespräche mit den USA

Nur einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA hat Nordkorea einen weiteren Raketentest vorgenommen. Die ballistische Rakete flog nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs am Mittwochmorgen 450 Kilometer weit Richtung Osten und stürzte dann ins Meer. Es könnte sich demnach um eine von einem U-Boot aus abgefeuerte Rakete vom Typ Pukkuksong gehandelt haben.

Neue Gespräche zur Bildung einer Einheitsregierung in Israel abgesagt

In Israel hat die Liste Blau-Weiß von Benny Gantz für Mittwoch geplante Koalitionsgespräche mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu abgesagt. Blau-Weiß erklärte am Dienstagabend, die Voraussetzungen für neue Verhandlungen über eine mögliche Einheitsregierung seien derzeit nicht gegeben. Möglich seien aber Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt. Am vergangenen Sonntag waren die Gespräche ausgesetzt und auf Mittwoch vertagt worden.

Sorge in Litauen wegen Bau von Atomkraftwerk in Weißrussland

In Litauen wächst die Sorge vor einem neuen Atomkraftwerk im benachbarten Weißrussland. Am Dienstag starteten die Behörden deshalb eine großangelegte viertägige Katastrophenschutzübung. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda warnte, die Atomanlage entspreche nicht den internationalen Sicherheitsstandards und stelle eine Bedrohung für sein Land dar. Das Kernkraftwerk, das 2008 vom weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko genehmigt wurde und vom russischen Energiekonzern Rosatom gebaut wird, befindet sich in der baulichen Endphase.

Griechenland plant Maßnahmen zur leichteren Abschiebung Geflüchteter

Die griechische Regierung will ihm Rahmen der geplanten Verschärfung der Asylgesetze erstmals sichere Drittstaaten festlegen, in die Geflüchtete abgeschoben werden können. Eine entsprechende "umfassende Liste" werde in Kürze vorgelegt, sagte der Vize-Minister für Migration, Giorgos Koumoutsakos, der Süddeutschen Zeitung. Koumoutsakos kritisierte die linke Vorgängerregierung von Ex-Ministerpräsident Alexis Tsipras als zu nachgiebig. "Wir werden strenger sein."

BRASILIEN

Handelsbilanz Sep Überschuss 2,25 Mrd USD (Aug: Überschuss 3,28 Mrd USD)

SCHWEIZ

Sep Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Sep Verbraucherpreise +0,1% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorjahr

