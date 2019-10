Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürs am Arlberg (pts009/02.10.2019/09:05) - Erst zu Beginn der Skisaison ab Dezember wird es wieder geöffnet, doch jetzt schon lässt sich Skiurlaub günstig buchen. Auch in der Top-Skiregion, in der sich das Skihotel Arlberghaus befindet, lohnt sich ein Blick auf aktuelle Top-Angebote. So wird zur schneesicheren Saison ab Nikolaus 2019 (6.12.2019) das Skihotel, das den Travellers' Choice Award 2019 von TripAdvisor durch exzellente Gästebewertungen verliehen bekommen hat, feierlich wiedereröffnen. Und wer sich Luxus etwas günstiger gönnen möchte, der kann jetzt doppelt sparen: Auf https://www.ah.ski/fruehbucher wird ein Frühbucherrabatt von 15 % offeriert! Da schon jetzt nicht mehr alle Zimmer-Kategorien zu jedem Wunschtermin verfügbar sind, heißt es da schnell zu sein. Der exklusive Arlberghaus Club bietet weiterhin weitere Vorteile Neben diesem Frühbucherrabatt gibt es auch die Möglichkeit, Mitglied im exklusiven Arlberghaus Club zu werden und dadurch ein Drittel des Preises aller Speisen und Getränke (inklusive der Minibar) zu sparen sowie ebenfalls ein Drittel des Preises für Garage, Wäscheservice und Telefon. Zusätzlich ist eine 10 Tage Autobahnvignette für Österreich gratis im Preis enthalten oder ein Abholservice vom Bahnhof ist dabei, ebenso wie ein Zeitungsservice und ein Skibindungs-Test. Schneesicherheit und Luxus-Ambiente direkt an der schönste Skipiste am Arlberg Das Arlberghaus https://www.arlberghaus.com steht in langer Familientradition seit Beginn des Ski-Tourismus' in Vorarlberg und war von Anfang an ein reines Skihotel, welches nur zur Wintersaison öffnet und das somit perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Liebhaber des weißen Wintersports einzugehen gewohnt ist. Tradition und Moderne, Luxus und Familiencharakter, Naturerlebnis mit allen Annehmlichkeiten der Moderne, alles dies steht hier nicht im Gegensatz zueinander, sondern ergänzt sich zu einem perfekten Paket - welches sich jetzt auch mit Frühbucherrabatt buchen lässt: Luxus für Skifahrer ohne Verzicht zum optimalen Preis! Die neue Saison startet am 6.12.2019 und alle Serviceangebote und Buchungs-Optionen finden Sie auf der Homepage. Frühbucherangebote unter: https://www.ah.ski/fruehbucher Hotel Arlberghaus **** Familie Eggler Zürs 126 6763 Zürs Österreich T: +43 5583 2258 E: hotel@arlberghaus.com I: https://www.arlberghaus.com (Ende) Aussender: Hotel Arlberghaus GmbH & Co KG Ansprechpartner: Mag. Thomas Eggler Tel.: +43 5583 2258 E-Mail: hotel@arlberghaus.com Website: www.arlberghaus.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191002009

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2019 03:05 ET (07:05 GMT)