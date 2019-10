Volkswagen fährt die Investitionen in umweltschonende Antriebe für Lastwagen und Busse hoch. Die zum Wolfsburger Konzern gehörende Lkw-Tochter Traton kündigte am Mittwoch im schwedischen Södertälje an, bis 2025 mehr als eine Milliarde Euro in die Entwicklung von E-Antrieben zu stecken.

