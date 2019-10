Der Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec hat sein selbst gesetztes Jahresziel beim Umsatz übertroffen. Im Geschäftsjahr 2018/2019 legten die Erlöse nach vorläufigen Zahlen um etwa 13,9 Prozent auf rund 1,46 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte belief sich das Plus auf rund 11,9 Prozent. Der Konzern hatte sich ursprünglich einen Umsatz von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro vorgenommen. Die im MDax notierte Aktie legte am Vormittag um knapp drei Prozent zu.

Mit Blick auf die Zahlen erwartet das Management beim operativen Gewinn (Ebit) im abgelaufenen Geschäftsjahr "klare Zuwächse". Dabei dürfte der Konzern die bisherige Prognose einer Ebit-Marge von 15 bis 17,5 Prozent genau so übertreffen, wie die derzeitigen Markterwartungen, die mit rund 18,5 Prozent noch höher liegen.

Wie bereits bekannt, geht der Vorstand für das neue Geschäftsjahr nicht davon aus, dass die Ebit-Marge weiter nachhaltig steigen wird. Grund seien unter anderem geplante strategische Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung. Die vollständige Bilanz für 2018/2019 will Carl Zeiss am 6. Dezember vorlegen./kro/jha/

ISIN DE0005313704

