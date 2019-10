Der DAX verlor am Dienstag -1,32% auf 12263,83 Punkte. Year-to-date liegt der DAX nun 16,15% im Plus. Es gab bisher 112 Gewinntage und 79 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 2,9%, vom Low ist man 17,73% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2019 ist der Freitag mit 0,24%, der schwächste ist der Montag mit -0,06%. Die DAX-Stundenentwicklung vom Dienstag: In der Eröffnungsstunde bis 9 Uhr um +0,15 fester auf 12447 Punkte, dann 12431,5 (10 Uhr), 12416,5 (11 Uhr), 12407 (12 Uhr), 12414,5 (13 Uhr), 12411,5 (14 Uhr), 12378 (15 Uhr), 12281,5 (16 Uhr) und schliesslich der Schluss bei -0,2 Prozent mit 12256,5 Punkten. Das ergab eine Tagesperformance von -1,32%, der 176. beste von 191 Handelstagen bezogen auf die Performance. Das ist der 16. schlechteste Handelstag ...

