Amriswil, TG (ots) - LearnEasy24.com, die digitale Nachhilfeplattform, die Lehrende und Lernende per Videochat miteinander verbindet, ist auf der Suche nach qualifizierten Lehrkräften, die ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit Leidenschaft weitergeben möchten.



Ein optimales Lernklima für SchülerInnen - Arbeit für pensionierte Lehrer, Teilzeit-Arbeitende und Studenten



Vom eigenen Schreibtisch aus per Video mit dem Nachhilfelehrer verbunden zu sein, lässt die Lernenden in ihrem gewohnten Lernumfeld arbeiten und erspart den Eltern das Hin- und Herfahren der Kinder. "Wir bieten optimale Bedingungen für pensionierte LehrerInnen, LehrerInnen, die sich um ihre Familie kümmern und Teilzeit arbeiten und Studenten. Gleichzeitig kann die Freude am Lernen bei den SchülerInnen gesteigert werden, was einen direkten, positiven Einfluss auf die schulischen Leistungen hat.", so Vincenzo Zinnà, Gründer von LearnEasy24.com.



Innovation dank der eigenen Leidenschaft zu Unterrichten



Vincenzo Zinnà hat selbst keine schulischen Schwierigkeiten gehabt, war jedoch stets in der Rolle des Coaches - besonders in seinem Lieblingsfach Mathematik: "Ich war stets die erste Ansprechperson bei meinen MitschülerInnen, wenn jemand etwas nicht oder nicht gut genug verstanden hatte. Die Gabe, etwas einfach und mit der Vermittlung von Begeisterung und Neugierde zu erklären ist für mich zentral. So kann das Gelernte länger abgerufen werden." Deshalb ist für Zinnà das gemeinsame, persönliche Lernen mit einem Coach ein grosser Vorteil.



Registrieren können sich SchülerInnen und LehrerInnen auf www.learneasy24.com.



Kontakt:



Vincenzo Zinnà

+41 79 358 53 16

vincenzo.zinna@learneasy24.com



