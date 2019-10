Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind deutlich tiefer in den Handel am Mittwoch gestartet. Die schwachen Konjunkturdaten vom Vortag wirkten nochmals nach, heißt es im Handel. Es sieht zunehmend danach aus, dass die Rezession im verarbeitenden Gewerbe globale Ausmaße annimmt, was im direkten Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China stehen dürfte. Umso wichtiger wird nun für die Märkte die geplante Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen beiden Ländern im Oktober.

Mit Blick auf die aktuellen schwachen Einkaufsmanager-Indizes sind die Aktienmärkte nach Einschätzung der Deutschen Bank deutlich überbewertet. Laut einem einfachen PMI/Equity-Modell fällt die Überbewertung des deutschen Aktienmarktes mit 20 Prozent am stärksten aus. Es folgt Italien mit einer zu hohen Bewertung von 16 Prozent, für die Eurozone insgesamt liegt der Wert bei 14 Prozent. In diesem Umfeld verliert der DAX 1 Prozent auf 12.138 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,9 Prozent im Minus.

Zudem dürfte der Brexit wieder verschärft in den Blick rücken. Der britische Premierminister Boris Johnson wird der EU heute ein "endgültiges Angebot" für ein neues Brexit-Abkommen machen. Wie es dann weitergeht, ist offen. Die Marktstrategen von JP Morgan setzen auf eine neuerliche Verschiebung des Austrittstermins. Sie erwarten sie einen Brexit per 31. Oktober mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent, nach 40 Prozent zuvor.

Grenke startet die Berichtssaison

Als positiv werden die Zahlen von Grenke eingestuft. Das Neugeschäftsvolumen im Bereich Leasing ist um 21,7 Prozent auf 2,09 Milliarden Euro gestiegen und damit etwas höher ausgefallen als die 2,06 Milliarden Euro, die die Analysten von Warburg erwartet hatten. Auf ein positives Echo dürfte auch die angehobene Prognose des Unternehmens stoßen. Die Prognose für das Leasing-Neugeschäftswachstum wurde leicht erhöht auf 18 bis 21 Prozent von bislang 16 bis 19 Prozent. Auf der anderen Seite verweist ein Marktteilnehmer auf die im Vergleich zum Vorjahr etwas leichtere Brutto-Marge im Deutschland-Geschäft. Die Aktie handelt 7 Prozent im Plus.

Aber auch die Zahlen von Carl Zeiss Meditec kommen gut an, für die Aktie geht es um 3 Prozent nach oben. So lag der Umsatz im Geschäftsjahr 2018/19 bei rund 1.459 Millionen Euro, die Commerzbank lag mit einer Schätzung von 1.419 Millionen darunter. Die EBIT-Marge solle "deutlich" oberhalb der Markterwartung liegen. Drägerwerk fallen mit einem Plus von 7 Prozent ins Auge, hier beflügelt kurzfristig ein Rückkaufprogramm des Unternehmens.

Tesco liefert gute Zahlen

Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen geht es für Tesco um 1,1 Prozent nach oben. Tesco hat mit den Zahlen zur ersten Hälfte des Geschäftsjahrs die Erwartungen übertroffen, wie die Citigroup anmerkt. Das Effizienzprogramm des Supermarktbetreibers habe auch dem Asien-Geschäft auf die Sprünge geholfen, während Europa mehr oder weniger stagniert habe.

Suez reagieren mit Abschlägen von 2,4 Prozent auf die Veröffentlichung des langfristigen Strategieplans. Nach Einschätzung von Bryan Garnier bestehen zwei hohe Hürden für die Umsetzung des Strategieplans. Diese seien zum einen Chairman Jean-Louis Chaussade und zum anderen der enge finanzielle Spielraum wegen der hohen Verschuldung, unter welcher Suez leide.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.485,68 -0,93 -32,57 16,13 Stoxx-50 3.183,02 -0,78 -24,87 15,32 DAX 12.138,45 -1,02 -125,38 14,96 MDAX 25.487,08 -0,67 -171,31 18,06 TecDAX 2.773,16 -0,63 -17,56 13,18 SDAX 10.852,02 -1,09 -119,77 14,12 FTSE 7.275,05 -1,16 -85,27 9,40 CAC 5.535,58 -1,11 -62,04 17,01 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,54 0,03 -0,78 US-Zehnjahresrendite 1,64 0,01 -1,04 DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:10 Uhr EUR/USD 1,0919 -0,1% 1,0932 1,0922 EUR/JPY 117,57 -0,2% 120,87 117,77 EUR/CHF 1,0897 +0,3% 1,1025 1,0877 EUR/GBR 0,8897 +0,0% 0,8975 0,8930 USD/JPY 107,68 -0,1% 107,74 107,83 GBP/USD 1,2273 -0,2% 1,2500 1,2230 USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484 Bitcoin BTC/USD 8.210,25 -1,23 8.578,75 8.348,38 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,93 53,62 +0,6% 0,31 +11,8% Brent/ICE 58,97 58,89 +0,1% 0,08 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.481,40 1.479,18 +0,1% +2,22 +15,5% Silber (Spot) 17,27 17,25 +0,1% +0,02 +11,4% Platin (Spot) 877,16 878,00 -0,1% -0,84 +10,1% Kupfer-Future 2,57 2,56 +0,5% +0,01 -3,0% ===

