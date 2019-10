Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit Blick auf etwaige US-Strafzölle auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der nordamerikanische Absatzmarkt mache gegenwärtig rund 14 Prozent des Auftragsbestandes von Airbus aus, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des US-Brokers. Von ähnlicher Bedeutung sei Europa aus Sicht von Boeing. In den kommenden zehn Jahren dürfte die Bedeutung Nordamerikas für Airbus abnehmen - wie auch die des europäischen Marktes für den US-Kontrahenten Boeing./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 02:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-10-02/10:33

ISIN: NL0000235190