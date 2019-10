Wenn Privatanleger die Gebühren ihres Fonds denen der institutionellen Tranche des gleichen Fonds gegenüberstellen, stellen sie vielfach fest: Profianleger zahlen weniger. Wie kommt es zu der Ungleichbehandlung?

Für nicht wenige Investoren sind die Unterschiede bei Konditionen vieler Investmentfonds eine pure Ungerechtigkeit: Für die sogenannten Institutionellen wie Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen und Pensionskassen sind die Gebühren der jeweiligen Fondstranche oft niedriger, dafür ist die Kursentwicklung besser. Das löst Neid, Unverständnis und Ratlosigkeit bei den "Kleinanleger" aus: die günstigeren Konditionen, die sich auch in einer besseren Performance niederschlagen, gibt es meist erst ab Anlagesummen im sechs- oder siebenstelligen Bereich.

Die Ursache für den höheren Kurs bzw. Preis der institutionellen Tranche liegt in ihrer besseren Performance begründet. Tobias Krause, Associate Director Fund Selection Unit bei Fidelity International, erklärt die Unterschiede zwischen der institutionellen Tranche - der sogenannten Y-Tranche - und der Publikumstranche - auch A-Tranche genannte - so: "Der Anteilspreis der Y-Tranche ist höher als die der A-Tranche, eben weil die Kosten der Y-Tranche niedriger sind. Beide Fonds wurden im April 2012 mit einem Anteilspreis von je 10 Euro aufgelegt. Die jährlichen Kosten der Y-Tranche sind ca. 0,80 - 0,85 Prozentpunkte niedriger und dementsprechend ist die Wertentwicklung besser. Nach mehr als sieben Jahren Laufzeit erklärt sich daher der rund sechs Prozent höhere Anteilspreis der Y-Tranche."

Die Frage, die sich an dieser Stelle unweigerlich stellt: Warum bekommen - wie beim Fidelity-Fonds - die institutionellen Anleger so viel Rabatt auf die laufenden Kosten? Neben Einsparmöglichkeiten, die offen kommuniziert werden, besitzen die Fondsgesellschaften Optionen, die - wenn überhaupt - nur in informellem Rahmen angesprochen werden.

