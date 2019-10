BERLIN (Dow Jones)--Die Verabschiedung des Klimapakets der Bundesregierung wird sich verzögern. Das Kabinett habe die Langfassung der bereits beschlossenen Eckpunkte verschoben, bestätigte ein Regierungssprecher gegenüber Dow Jones Newswires. Das Klimaschutzprogramm 2030 werde nun erst "nächste Woche im Kabinett verabschiedet". Medienberichten zufolge sollte das Projekt bereits an diesem Mittwoch im Kabinett auf der Tagesordnung stehen. In der Koalition habe es aber offenbar keine Einigung gegeben.

Der Sprecher ergänzte, der Ergänzungshaushalt zu den klimapolitischen Eckpunkten werde "wie geplant" am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossen. Darin schlägt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Ausgaben in Höhe von 54,4 Milliarden Euro zwischen 2020 und 2023 vor. Davon sind 38,9 Milliarden Euro für den Energie- und Klimafonds (EKF) eingeplant und weitere Fördermaßnahmen in Höhe von rund 15,5 Milliarden Euro. Die Große Koalition will dabei an der schwarzen Null festhalten.

Durch die Verzögerung des Klimaschutzprogramms gerät die Regierung jedoch in Zeitnot. Bis Jahresende wollte die große Koalition eigentlich ein Klimaschutzgesetz verabschieden, das Teil des Papiers ist. Zuvor müssen noch Bundestag und Bundesrat dem Entwurf zustimmen. Das Klimaschutzprogramm sieht auch eine CO2-Steuer in Höhe von 10 Euro je Tonne für die Sektoren Verkehr und Gebäude ab 2021 vor. Zudem soll der Austausch von Ölheizungen steuerlich gefördert werden.

