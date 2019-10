Wer Meister werden will, muss zuvor Schüler sein. Netflix-Gründer Marc Randolph beschreibt anhand seiner Karriere, wie wichtig Mentoren sind. Als Netflix-Mitgründer Marc Randolph sein Studium der Geografie am Hamilton College abschloss, gab ihm sein Vater wichtiges Wissen weiter. Marc Randolph war erst 21 Jahre alt und stand kurz vor seinem ersten Job. Die Ratschläge in Form einer handschriftlichen Liste sollten dem einst noch jungen Absolventen allerdings nicht nur beim Jobeinstieg helfen, sondern ihn ein Leben lang begleiten. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...