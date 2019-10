++ S&P 500 fällt auf 4-Wochentief ++ Trump kritisiert Vorgehen der Fed ++ EURUSD am Mittwoch erneut unter Verkaufsdruck ++ DE30 vertieft Rückgang ++Schwache US-Daten verstärken die Sorgen um eine konjunkturelle Verlangsamung und lösten am Mittwoch an der Wall Street einen Ausverkauf aus. Der ISM-Index aus den USA für das verarbeitende Gewerbe fiel im September von 49,1 auf 47,8 Punkte - der tiefste Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Eine Erholung zurück über die wichtige 50-Punkte-Marke blieb aus und Anleger beginnen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...