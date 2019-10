Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Post nach strategischen Aussagen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Aus Sicht von Investoren sei der richtige Einsatz des Kapitals der Schlüsselfaktor, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem liege der Fokus auf dem Wachstum aus eigener Kraft, der Sicherung der Kreditwürdigkeit sowie auf den Dividenden./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 10:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2019 / 10:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

