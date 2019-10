Auf Expansionskurs: HR7 startet Kooperation am Standort Harburg



Zusammenarbeit mit Geisler & Riemann Personalkontor



Hamburg, im Oktober 2019



Die HR7 GmbH The Job Factory setzt weiter auf Wachstum: zum 01. Oktober 2019 startet die Kooperation mit Geisler & Riemann Personalkontor, ein auf Fachhandwerk und Fachkräfte spezialisierter Personaldienstleister mit Sitz in Hamburg-Harburg. Damit dehnt HR7 die regionale Präsenz weiter aus und schafft die Basis für eine weitere Expansion südlich der Elbe.



"Die Kooperation mit Geisler & Riemann ist für uns eine exzellente Basis für weiteres Wachstum und vor allem regionale Ausweitung", erläutert Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer HR7 GmbH. "Das Unternehmen ist etabliert und erfolgreich und bedient ein uns ergänzendes Segment, was eine perfekte Grundlage für eine Win-Win-Situation darstellt", so Ralph Hartmann weiter. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HR7 und sehen in der Kooperation eine ideale Ergänzung für beide Seiten", so Ulf Geisler, Geschäftsführer Geisler & Riemann. Die HR7-Büroleitung vor Ort wird Wilhelm Kremer übernehmen, ein langjähriger und erfahrener Mitarbeiter der HR7 GmbH.



HR7 setzt weiter auf Expansion



HR7 wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Wir stehen für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und -beratung, On-site Management, Interim Management und Inhouse Outsourcing.



HR7 beschäftigt heute im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung über 750 Mitarbeiter, die durch 5 Büros vor Ort persönlich betreut werden. Durchschnittlich 150 Arbeitnehmer werden jährlich von uns direkt vermittelt. Zusätzlich werden jedes Jahr zahlreiche Beratungsprojekte, Interim Mandate etc. bearbeitet.



Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden ebenso wie Sie als Bewerber. HR7 ist ein geschätzter Partner von führenden Unternehmen und Institutionen. Unser Referenzspektrum ist ein Beleg dafür. Unsere Mitarbeiterbewertungen liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt. HR7 ist mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den besten Personaldienstleistern Deutschlands.



Unser Anspruch ist die Verbindung von Geschwindigkeit und Qualität. Davon profitieren unsere Kunden unterschiedlichster Branchen schon seit Jahren. Nehmen Sie uns in die Pflicht - wir stellen uns gerne Ihren Anforderungen. Auf Wunsch nennen wir Ihnen entsprechende Referenzen - wahlweise aus Ihrem mittelbaren oder unmittelbaren Branchenumfeld oder gerne nach funktionalen Aspekten.



Kontakt



HR7 GmbH The Job Factory Katharina Bernhardt Rödingsmarkt 39 20459 Hamburg Tel.: 040-36157390 E-Mail: k.bernhardt@hr7-gmbh.de Web: www.hr7-gmbh.de